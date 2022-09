O cabo eleitoral Jadir Augusto, que acompanhava o comício e caminhada do deputado federal Zé Ricardo (PT-AM), na zona Centro-Oeste de Manaus, foi atingido com uma barra de ferro na cabeça. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio, aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 27/09, e foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a assessoria do deputado Zé Ricardo, a confusão no bairro Redenção começou quando um mototaxista tentou jogar a moto contra os apoiadores do PT que participavam da caminhada. O cabo eleitoral se desentendeu com o motorista e quando estavam discutindo, outro homem, gritando palavras de apoio ao presidente, desferiu uma barra de ferro na cabeça de Jadir.

"O homem que agrediu era um vendedor. Ele estava desmontando uma barraca que vendia banana e quando viu a confusão mirou no nosso companheiro. Antes disso ele já estava provocando as pessoas dizendo que ia votar no 22", informou uma das assessoras de comunicação do deputado.

Jadir foi levado ao pronto-socorro e teve que levar cinco pontos na cabeça. O suspeito pela agressão ainda não foi encontrado.