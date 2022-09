O prefeito de Manaus, David Almeida anunciou no final na tarde desta terça-feira, 27, apoio a reeleição do senador Omar Aziz ao senado. O anúncio oficial foi feito em uma live nas redes sociais do prefeito.

David decidiu por Omar após analisar as possibilidades e benefícios, de acordo com ele, para o Amazonas.

Menezes tem apoio do presidente

O prefeito apoia a reeleição do governador Wilson Lima, que já anunciou aliança com coronel Menezes, ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, faltando cinco dias para as eleições de 2 de outrobro, David resolveu marchar com Omar Aziz, que aumenta as chances de reeleição.

David não consegue digerir os ataques de Menezes durante os últims dois anos e agora dá ‘troco’ no 'amigo do presidente'.

Fonte: Portal Flagrante