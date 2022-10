A seleção feminina de vôlei voltou a vencer no Mundial. Após perder a invencibilidade para o Japão, elas derrotaram neste sábado a China, que ainda não tinha perdido o campeonato, por 3 a 1. As parciais do duelo foram: 23/25, 25/17, 25/22 e 25/22. As duas seleções possuem a mesma pontuação e dividem a primeira colocação do Grupo D e seguirão adiante para a próxima fase. “Elas estavam muito confiantes e a gente perdeu contra o Japão, então para nós era muito importante vencer hoje. Bloquear as chinesas foi muito difícil, elas saltam muito e saltam para frente. Será uma sequência difícil para a gente, nós vamos dar tudo da gente, cada jogo será uma final”, afirmou Carol após a vitória. O primeiro set foi vencido pelas chinesas após um rally emocionando, mas do segundo em diante só deu Brasil. Ao todo, participam do Mundial de Vôlei 24 países, divididos em quatro chaves de seis na tabela, mas apenas os quatro primeiros de cada avançam. Na segunda fase, os times classificados serão divididos em dois grupos de oito, levando os resultados da fase anterior. Assim, os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de finais, começando o mata-mata em jogos eliminatórios que vão definir o campeão.

