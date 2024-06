A vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (26), no Nilton Santos, atende pelo nome de dois personagens principais: o goleiro John e o meia Eduardo. Primeiramente, o camisa 33 conseguiu voltar a ser decisivo para ajudar o Alvinegro a reagir.

O Braga, que fez um bom jogo como visitante, abriu o placar com Lucas Evangelista, mas não pôde impedir os dois golaços de Eduardo, que encaminharam a vitória. Porém, ela só foi garantida graças a John, que fez dois milagres no segundo tempo, quando os paulistas tiveram superioridade.

Com a vitória, o Botafogo chega a 23 pontos e sobe para o terceiro lugar na tabela de classificação do Brasileiro, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que joga na rodada. O Alvinegro volta a campo no sábado (29), quando faz o clássico contra o Vasco, às 18h30 (horário de Brasília), em São Januário.

O Bragantino perde posições na tabela e, com a derrota, está momentaneamente na sétima colocação do Brasileirão, com 18 pontos. Os paulistas voltam a atuar também no sábado (29), quando enfrentam o Cuiabá, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal.

