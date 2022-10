O Internacional venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo (16), no estádio Nilton Santos, e chegou um pouco mais perto do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, que empatou horas antes contra o São Paulo – agora a diferença cai para 8 pontos.

O Botafogo jogou ligeiramente melhor na primeira etapa. Mas, no segundo tempo, Mano fez mudanças certeiras, que elevaram o desempenho de sua equipe. Entre elas, a entrada de Braian Romero, que marcou o gol da partida em uma bola rebatida pela defesa. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Inter, em mais um resultado ruim do time de Luís Castro em casa.

Com o resultado, o Colorado se isola ainda mais na vice-liderança, com 60 pontos, e fica um pouco mais perto do Palmeiras, que empatou com o São Paulo e tem 68. Com 43 pontos, o Glorioso permanece em décimo lugar.

O triunfo também deixa o Inter muito próximo da próxima edição da Copa Libertadores, já que o time abriu 13 pontos para o Atlético-MG, o sétimo colocado, e os campeões da Copa do Brasil e da Liberta devem abrir mais dois postos na tabela de classificação da Série A.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (23). Às 16h (horário de Brasília), o Bota encara o Fluminense no Maracanã, e o Inter visitará o Coritiba, às 18h (horário de Brasília), no Couto Pereira.

