O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou na tarde desta quinta-feira (29) que a equipe de mergulhadores da corporação encontrou o corpo de mais uma vítima do acidente com o desabamento ontem (28) da ponte sobre o Rio Curuçá, na BR-319, no Careiro da Várzea, na Região Metropolitana de Manaus – a 23 km da capital.

O corpo foi identificado pelos familiares que estavam no local do resgate como Darliene Nunes, de 25 anos. Ela foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

Com o resgate do corpo, chega a quatro o número de vítimas fatais do acidente que deixou ainda outras 14 pessoas feridas – 12 já tiveram alta médica – além de desaparecidos.

As buscas seguem no local com os mergulhadores a procura de desaparecidos e também no resgate dos veículos que cairam no rio junto com a ponte, na manhã de ontem (28).

Vítimas identificadas pelo IML:

Darliene Nunes Reis Correa, de 25 anos

Marcos Rodrigues Feitoza, 39 anos

Rômulo Augusto de Morais, 36 anos

Maria Viana Carneiro, 66 anos

