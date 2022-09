Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) virá ao Amazonas, no próximo dia 22 de setembro, para fazer campanha.

A previsão é que ele participe de dois eventos: em Manaus e Manacapuru.

De acordo com o Coronel Alfredo Menezes (PL), a agenda ainda está em discussão. “Conseguimos neste momento confirmar a data da vida dele, mas logo que acertamos os detalhes da agenda, iremos divulgar a população do Amazonas. Queremos fazer uma festa verde e amarelo para recebê-lo ”, afirmou o candidato que também é o coordenador da campanha de reeleição, no estado.