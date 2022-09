Pelo menos 17 mil moradores de Iranduba, a 35 km de Manaus por estrada, serão beneficiadas com a drenagem e pavimentação de 80 ruas pelo governo estadual por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). As obras somam R$ 15,2 milhões de investimento.

Nesta etapa dos trabalhos, estão sendo realizadas drenagem profunda, escavações e instalação de tubulação destinada ao escoamento das águas pluviais.

Estão sendo contemplados os bairros Novo Amanhecer, Morada do Sol e Graça Lopes. De acordo com a engenheira responsável pela fiscalização da obra, Ana Lúcia Sampaio, os trabalhos são de grande impacto para a população.

“Essas obras vão dar mais qualidade para a população. Ainda mais com o sistema geral de drenagem profunda para a retirada das águas que ficam acumuladas nas vias, isso vai ter um grande valor para população que sofre. No período de chuvas a água fica entrando nas casas e hoje, com o fluxo dessa drenagem, isso vai acabar”, afirmou.

No bairro Graça Lopes, serão 26 ruas com serviços de terraplanagem e revestimento asfáltico. Em parceria com a Prefeitura, a Seinfra também está garantindo a instalação de uma rede de distribuição de água no bairro. A população esperava há cerca de 15 anos pelas obras.

O bairro Novo Amanhecer terá 16 ruas pavimentadas. A equipe está trabalhando nas interferências de distribuição de água para dar continuidade na reciclagem [do solo] e depois receber o revestimento asfáltico.

No bairro Morada do Sol, a Seinfra está realizando drenagens fluviais, que irão escoar as águas da chuva em direção ao rio, evitando alagações e diminuindo os danos à população. Após a finalização dos trabalhos, o bairro também receberá revestimento asfáltico.

As melhorias no bairro chegarão a 36 ruas, levando qualidade de vida às casas e estabelecimentos comerciais como o de Nivaldo Santarém, de 35 anos. Morador do bairro desde 2017, ele relembra as dificuldades da população em transitar pelas avenidas.

“É bem complicado, né? Porque a água vem, a chuva vem, aí não tem um esgoto para sair, né? Então a única solução que tinha era água atravessar a rua e descer pela ladeira, porque não tem para onde a água escoar. Então era assim, e têm os mosquitos, né? Que a água às vezes não tem para onde escoar, fica empoçada e lá vem o mosquito que pode causar doença. E também tem a questão do cheiro forte e desagradável”, relatou.

Com as obras, ele acredita em uma maior movimentação do comércio. “Espero que com isso venha mais gente, atraia o turista para vir pra cá, para comprar também no meu comércio”, disse.

Diretamente, as obras da Seinfra no município estão gerando 100 empregos diretos. Todos os trabalhadores envolvidos na obra são moradores do município de Iranduba.

