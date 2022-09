O Bahia começou com desvantagem de dois gols, mas buscou o empate nos minutos finais do duelo. A partida contra o Operário terminou na noite deste sábado, 24, na Arena Fonte Nova, terminou em 2 a 2, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, contudo, não foi bom para ninguém, já que o clube baiano não reassumiu a segunda posição e o time paranaense continuou dentro da zona de rebaixamento. Com o tropeço em casa, o Bahia ficou em terceiro, com 52 pontos, atrás apenas de Cruzeiro (68) e Grêmio (53). O Operário, por sua vez, é o vice-lanterna, com 31. O Guarani, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 35. O Bahia entrou na onda de seus torcedores e começou o jogo pressionando o Operário. A tática chegou a funcionar quando Ricardo Goulart mandou para o gol, mas a euforia se transformou em frustração. O VAR foi chamado e anulou o lance. Após a decisão, o time baiano se mostrou cabisbaixo e deixou o adversário crescer.

O Operário cresceu no jogo e abriu o placar aos 20 minutos. Júnior Brandão tabelou com Pavani, que colocou Reina na cara do gol. O meia não desperdiçou. Aos 22, o time de Ponta Grossa ampliou. O mesmo Pavani driblou Marcinho e cruzou para Júnior Brandão marcar. A situação do Bahia poderia ser ainda pior, mas o chute de Júnior Brandão parou na trave, aos 30. Demorou, mas o time baiano acordou a tempo e diminuiu aos 42. Após cobrança de escanteio, Davó desviou e Ricardo Goulart diminuiu. No segundo tempo, o Bahia voltou com o intuito de empatar. Logo aos três minutos, Jacaré cruzou na medida para Ricardo Goulart. O meia chutou de primeira e mandou no travessão. O Operário respondeu logo depois. Rafael Chorão tentou de longe e mandou por cima do gol. Como a bola não queria entrar, Enderson Moreira colocou o Bahia no ataque e conseguiu o empate aos 45 minutos. Após cobrança de escanteio de Verhon, Ignácio cabeceou firme. A bola bateu na cabeça de Dirceu e acabou no fundo das redes. O Bahia ainda tentou uma pressão no fim, mas viu Rodallega ser expulso após fazer dura falta no goleiro Vanderlei. O Operário não conseguiu se aproveitar da vantagem numérica, já que o árbitro apitou o final do duelo.

*Com informações do Estadão Conteúdo.