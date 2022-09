O presidente dos Estados Unidos Joe Biden participou, neste domingo, de uma sessão solene junto ao Memorial do Pentágono no estado de Virgínia. A data marca o 21º aniversário do pior ataque terrorista do país, que deixou quase 3 mil mortos após a derrubada das torres do World Trade Center.

Biden visitou o Pentágono para participar de uma cerimônia para homenagear e lembrar as vítimas do ataque terrorista de 11 de setembro. A primeira-dama Jill Biden está programada para falar em Shanksville, Pensilvânia, onde um dos aviões sequestrados caiu.

De frente para o Pentágono, o chefe do Executivo americano relembrou a mensagem enviada pela rainha Elizabeth II à época da tragédia e reforçou que vai continuar a caçar e interromper quaisquer ações terroristas direcionadas ao povo americano.

— Depois de 21 anos nós mantivemos nossa promessa de nunca esquecer. Vamos manter na memória e a lembrança de todas as vidas que foram roubadas naquele dia. É bom se lembrar. As memórias nos ajudam a curar, mas também podem abrir as feridas e nos levar de volta para aquele momento, quando o luto estava em carne viva, que você pensa em tudo o que poderiam (vítimas) ter feito, as experiências que perderam juntos, os sonhos que deixaram de viver — disse Biden, pedindo “proteção da liberdade e da democracia”.

No discurso, Biden repetiu a mensagem enviada pela rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira (8/9). “O luto é o preço que pagamos pelo amor”, relembrou.

Em outro trecho do pronunciamento, ele falou sobre a caça ao terrorista Osama bin Laden e reforçou que os EUA nunca irão desistir de combater o terrorismo realizado contra a população americana.

“Levou 10 anos para caçarmos e matarmos Osama bin Laden, mas nós o fizemos. Nesse verão, eu autorizei um ataque à Ayman Al-Zawahiri, um deputado de bin Laden e um líder da al-Qaeda porque nós nunca vamos descansar, nunca vamos nos esquecer, nunca vamos desistir. Nós vamos continuar a monitorar e interromper quaisquer atividades terroristas que encontrarmos e nunca vamos hesitar em fazer o necessário para defender o povo americano. O que foi destruído foi consertado. O que foi ameaçado foi reforçado. O que foi atacado o espírito indomável nunca vacilou”, ressaltou.

Em Nova York, serão lidos os nomes de todas as vítimas. O dia na cidade será também marcado por momentos de silêncio e outras homenagens. Outras comunidades ao redor do país estão marcando o dia com vigílias à luz de velas e cultos religiosos.

O dia do atentado

Na manhã de 11 de setembro de 2001, quatro aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. Dois deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center (WTC), na ilha de Manhattan, em Nova York, um chocou-se com o Pentágono (sede do Departamento de Defesa dos EUA, em Washington D.C.), e outro caiu numa área desabitada no Estado da Pensilvânia.

Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões. O 11 de Setembro é considerado o ataque com o maior número de mortos da história. Além disso, foi uma tragédia que mudou, em vários aspectos, os rumos do mundo.

