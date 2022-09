Arthur Neto, do PSDB, teve a candidatura aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para concorrer ao cargo de senador pelo estado. Duas candidaturas para o Senado seguem em análise.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o registro de candidaturas é uma das importantes fases da eleição, pois é nessa fase que os partidos e as coligações solicitam à Justiça Eleitoral o registro das pessoas que concorrerão aos cargos em disputa.

Além dos documentos que cada partido e candidato precisam apresentar junto à Justiça Eleitoral, os tribunais também avaliam a quantidade de candidatos que podem ser registrados por partido, a possibilidade de os partidos indicarem pessoas para as vagas remanescentes não preenchidas dentro do prazo, a maneira de se proceder diante da necessidade de substituições de candidatos e o percentual mínimo de vagas reservadas para cada sexo.

No Amazonas, as candidaturas de Marília Freire (PSOL) e Pastor Peter Miranda (AGIR) ainda aguardam a liberação da justiça eleitoral. As candidaturas de Coronel Menezes (PL), Elissandro Bessa (Solidariedade), Luiz Castro (PDT) e Omar Aziz (PSD) também já foram aprovadas.

O post Arthur Neto tem candidatura aprovada para concorrer ao Senado apareceu primeiro em Portal Você Online.