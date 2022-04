Avalie o post

Manaus – Os interessados em participar do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) têm até a quarta-feira (6) para realizar sua inscrição no certame do órgão.

Serão ofertadas 183 vagas, sendo 60 para cargos de nível Médio e 123 para nível Superior. O prazo para se candidatar a uma vaga vai até as 22h.

A taxa de inscrição é de R$ 65, para os cargos de nível Médio, e de R$ 75, para os de nível Superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.300 (nível Médio) a R$ 5.500 (nível Superior). Os candidatos que irão realizar suas inscrições no último dia terão até a quinta-feira (7) para efetuar o pagamento do boleto.

