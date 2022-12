Indígena, manauara, artista visual, grafiteira, Auá Mendes, residente em São Paulo, é destaque na avenida Bixiga, no centro da capital paulista.

Com mais de 30 metros, o grafite intitulado “Ãgawara-itá Mukatúru: As encantadas protegem”, é uma produção carregada de atravessamentos, que busca fortalecer a sua própria existência, assim como de seu povo, seus ancestrais vivos e aqueles que encantaram.

O empena contou com a produção de Vera Nunes e sua equipe de assistentes de produção, assistentes técnicos, infraestrutura, assistentes de pintura, com o artista Tioch, Mágico e Villa.

A artista conta os desafios vividos na capital paulista e a alegria em realizar a obra. “Sobreviver em São Paulo, acreditando no meu trabalho é sempre um processo de idas e vindas, passei por diversas coisas que me enfraqueceram mas que me fortaleceram muito.

Então, ser uma artista de Manaus, indígena, em um lugar completamente diferente, é ‘corre atrás de corre’, porque poucos acompanham meus processos e intimidades, apenas eu sei o que venho passando, portanto, agradeço a todes que somaram nesse caminho e sonho ancestral, de me fazer enxergar como podemos e somos gigantes em nossas grandezas”, expressa Auá.

O projeto é uma realização da Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo com recursos financeiros do MAR – Museu de Arte de Rua, com produção da Gentilização.

Sobre a artista

Pintora, fotógrafa, modelo, graffiteira, artista digital, trabalha com outras linguagens artísticas, por meio de suportes bidimensionais e tridimensionais, analógicos e digitais.

Em 2022 participou da Campanha da Natura #TransbordeAmazônia para o Rock in Rio, fez parte da Campanha da HERSHEYS sobre sororidade feminina a convite do Plano Feminino, participou da Campanha do Super G da Google Brasil sobre empregabilidade trans e travesti, fez parte da Exposição Coletiva Jaguar Parade a convite da Nike, fez parte da 7° Edição do Fábrica de Graffiti Rio Claro, assinou a coleção “Auá Mendes” para a TokStok, com peças que trazem as cores, os traços e os símbolos da fauna. Participou da edição de abertura da semana das mulheres no programa Encontro com a Fátima da Rede Globo.

