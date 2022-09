Até junho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou 3.865 crimes de violência contra a população acima de 65 anos em Manaus e no interior do Estado. Casos de furto e estelionato lideram o ranking. No ano, seis pessoas foram presas em decorrência de crimes praticados contra pessoas da terceira idade em Manaus.

A delegada Andrea Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Idosos (DECCI), da Polícia Civil, explica que quando é constatado que o idoso está sofrendo maus-tratos, dependendo do crime, são instaurados procedimentos criminais. Também é realizada uma integração de toda a rede de proteção do idoso para um trabalho mais efetivo.

“Nós contamos, diariamente, com a equipe do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), órgão da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que faz um atendimento psicossocial, na sede da delegacia, em um prédio anexo. Eles auxiliam nesse atendimento e, se houver necessidade, o encaminhamento da pessoa idosa para outros órgãos, como por exemplo o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Defensoria Pública ou para Centros de Atenção Psicossocial (Caps)”, disse.

O relato de suspeitas pode ser feito de forma anônima através do disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o 181, ou pelo Disque 100. Em situações urgentes a população deve ligar para o 190, para que a Polícia Militar realize o flagrante.

Operação Vetus

A Polícia Civil do Amazonas vem realizando a Operação Vetus, que já confirmou 50 denúncias de violência contra idosos. Os casos foram registrados em Manaus, Iranduba e Novo Airão.

A operação ocorre desde o dia 22 de agosto e vai até 22 de setembro em âmbito nacional, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), envolvendo todos os estados da federação e o Distrito Federal. Está na sua terceira edição.

No Amazonas, a DECCI fica responsável pela parte criminal de verificar a procedência das denúncias e a instauração dos procedimentos criminais. A Sejusc faz a parte de atendimentos psicológicos e de assistência social. É feita também uma verificação, um relatório social de vida da pessoa idosa e os acompanhamentos necessários para os outros órgãos de proteção.

No caso de não serem encontrados familiares das vítimas de maus-tratos denunciadas por terceiros, a delegada fala sobre quais procedimentos são tomados, e exemplifica com caso da idosa de 81 anos, moradora do bairro Lírio do Vale, atendida em uma das visitas após denúncias anônimas.

“Nós oferecemos a idosa uma possível institucionalização na fundação Dr. Thomas. Em um primeiro momento, ela disse que não queria sair da casa, que ela desejava ficar na casa dela, mas nós vamos acionar a equipe do Programa de Atendimento Domiciliar (PDA) para eles irem até a residência da idosa conversar com ela e mostrar os benefícios de uma possível institucionalização, pois lá ela estará recebendo todo o amparo de fisioterapia, atendimento médico, também morando em condições de vida melhores”, disse.