O Boletim Diário de Covid-19, desta terça-feira (15), informa o diagnóstico de 509 novos casos de Covid-19, totalizando 579.295 casos da doença no estado.

Segundo consta no boletim, foi confirmado 1 óbito pela Covid-19, ocorrido na segunda-feira (14), elevando para 14.144 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura, na segunda-feira (14), não ocorreu sepultamento pela doença. O boletim acrescenta ainda que 3.822 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,66% dos casos confirmados ativos.





Entre os casos confirmados no Amazonas, internados em Manaus há 32 pacientes, sendo 18 em leitos clínicos (2 na rede privada e 16 na rede pública), 14 em UTI (2 na rede privada e 12 na rede pública).

A situação vacinal dos pacientes internados aponta que, dos 32 pacientes internados em leitos clínicos e de UTI, 12 não foram vacinados, 15 têm esquema vacinal incompleto e 5 têm esquema vacinal completo.

Há outros 14 pacientes internados com Covid-19, em leitos clínicos, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Dos 579.295 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (15), 288.712 são de Manaus (49,83%) e 290.583 do interior do estado (50,16%).

Manaus tem 423 novos casos confirmados. No interior, os 8 municípios que têm casos novos são: Apuí (65), Tapauá (10), Tonantins (5), Ipixuna (2), Boca do Acre (1), Humaitá (1), Manacapuru (1), São Gabriel da Cachoeira (1).

Os 65 casos confirmados de Apuí são casos acumulados do período entre 16/02 a 15/03.

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.691 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.453. Há um novo óbito em Iranduba.

