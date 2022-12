Cerca de 66 mil famílias de baixa renda de Manaus e outras 12 cidades do seu entorno terão direito à instalação gratuita da nova parabólica digital.

A substituição é feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Além de Manaus, estão com agendamento aberto os municípios atendidos estão Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Itapiranga, Manaquiri, Novo Airão, Rio Preto da Eva e Silves.

A instalação da nova parabólica digital é necessária para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial.

Como a tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá trocar seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “Os benefícios mais visíveis são novos canais, programação regional e melhor qualidade de imagem e de som.

Os equipamentos, tanto a antena quanto o receptor, também são mais modernos. E a programação continua aberta, gratuita”, explica.

Quem tem direito à substituição gratuita?

A instalação gratuita é destinada às famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal – como Auxílio Brasil, Pronatec, Carteira do Idoso, entre outros – e que já tenham a antena parabólica tradicional em pleno funcionamento no momento da visita dos técnicos.

O post AM tem 13 cidades com agendamento para instalação gratuita da parabólica; saiba quem tem direito apareceu primeiro em Portal Você Online.