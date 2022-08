Valeska Almeida do Nascimento, de 15 anos, desapareceu após cair no rio, na tarde de domingo (28), às 14h, no Rio Negro, nas proximidades da Comunidade Vila Nova, praia do Índio, bairro Mauazinho, zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, Valeska estava com um grupo de amigos no rio. A adolescente mergulhou para aproveitar o dia de lazer e quando tentou subir para o bote, o barco virou, ela não conseguiu subir e desapareceu nas águas.

“Os meninos que estavam com ela tentaram ajudar, mas ficaram com medo de se afogarem também”, disse uma testemunha que não quis se identificar.

As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM) atuam no resgate na manhã desta segunda-feira (29). O local é de difícil acesso por conta da profundidade e escuridão das águas do Rio Negro.