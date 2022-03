Avalie o post

Mulher – De acordo com estudo da revista The Lancet deste ano, globalmente, estima-se que 27% das mulheres de 15 a 49 anos tenham passado por algum tipo de violência doméstica pelo menos uma vez na vida, desde os 15 anos.

No Amazonas, levantamento do Atlas ODS apresenta uma evolução do número de homicídios de mulheres de 2000 a 2019. Em 2019, foram 118 mulheres assassinadas. 26% dos homicídios são casos de feminicídio. O Estado ocupa a terceira posição no ranking nacional de assassinatos do gênero.

Pensando em promover soluções para estes casos, o Tribunal de Justiça do Amazonas realiza a “20ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, como explica a Desembargadora Graça Figueiredo, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Judiciário Estadual.



As ações acontecem na capital e interior até o dia 11 de março, nas sedes das comarcas. São nove municípios do Estado. Para esta edição da campanha, a primeira de 2022, já estão pautadas 1.222 audiências. Após Manaus, a maior quantidade de atendimentos está concentrada na cidade de Presidente Figueiredo, seguido de Atalaia do Norte, Manicoré e Manacapuru.

Estão previstas mais duas edições da Semana Justiça pela Paz em Casa, uma para agosto e outra no mês de novembro.Dos 62 municípios amazonenses, 24 apresentam número de homicídios de mulheres acima da média. Barcelos e Beruri são as cidades com as maiores taxas do Estado, de acordo com estudo Atlas ODS. Os índices dessas cidades são de quatro a seis vezes maiores que a média nacional por grupo de 100 mil mulheres.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Chico Batata / TJAM e Freepik



