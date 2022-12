Em 2022, um crime brutal sintetizou os anos de violência e descaso na Amazônia sob o governo de Jair Bolsonaro (PL): o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no Vale do Javari, no Amazonas, e chamaram a atenção do mundo para a falta de segurança na segunda maior terra indígena do país.

Ao longo do ano, os jornalistas da Amazônia Real revelaram em dezenas de reportagens a devastação da floresta, a perseguição a líderes indígenas e defensores do meio ambiente. Contaram histórias de perseguições e mortes, mas também de resistência e de luta pela terra e contra o avanço do garimpo, do agronegócio e da exploração promovida por grandes empresas.

Os jornalistas brasileiros ficaram sob a mira de ameaças durante o exercício do trabalho. A Amazônia Real permanece sob censura e está sendo apoiada para garantir a integridade física e jurídica de seus colaboradores pelas organizações Abraji, Media Defence e Repórteres sem Fronteiras.

Foi um ano intenso, que chega ao final em clima de esperança após a eleição presidencial que derrotou Bolsonaro e elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o terceiro mandato. A campanha eleitoral, a apuração dos votos e os primeiros passos do novo governo são acompanhados pela Amazônia Real e também estão nesta retrospectiva.

A expectativa é de mudança dos rumos das políticos públicas para as áreas de saúde, social, econômica, direitos humanos e ambiental do país, principalmente tendo Marina Silva e Sonia Guajajara como ministras do novo governo. A sensação é de alívio, mas também de espíritos preparados para cobrar as promessas feitas durante a campanha, entre elas a criação do Ministério dos Povos Indígenas e atenções voltadas para um tema negligenciado nos últimos quatro anos.

Em 2023, a agência Amazônia Real estará mais detida na cobertura política para acompanhar as ações que irão reconstruir as políticas públicas de combate aos desmatamentos, demarcações dos territórios indígenas e impactos socioambientais dos megaempreendimentos na região amazônica. Para isso, nossos jornalistas estarão cobrindo, pela primeira vez, a posse de um presidente da República no dia 1º de janeiro, em Brasília.

Convidamos os leitores e as leitoras para ler nossa retrospectiva de 2022 com as reportagens selecionadas pela nossa equipe e com o comentário dos jornalistas da Amazônia Real.

Obrigada aos parceiros, financiadores, amigos e familiares pelo apoio nesta jornada.

Desejamos a todas, todos e todes um Ano Novo cheio de mais amor, coragem e prosperidade.

RETROSPECTIVA 2022

Janeiro

A luta de Rita Piripkura para salvar seus parentes

Por Marcio Camilo

Essa reportagem registra e ajuda a chamar a atenção para a necessidade de criar políticas de proteção aos últimos três sobreviventes da etnia Piripkura. Rita é uma sobrevivente de um genocídio, uma guerreira que luta pra preservar a memória e a identidade de seu povo, além de fazer denúncias de invasões de seu território para defender seus dois parentes que permanecem isolados. Entrevistar a Rita foi uma tristeza, por conta do sofrimento imposto pelo homem branco aos Piripkura. Por outro lado, experiências como essa dão novas perspectivas de encarar a vida e seus obstáculos. Foi esse tipo de reflexão que eu tive ao dialogar com ela.

Leia a reportagem.

Dificuldades na navegação no Igarapé Novo Recreio (Foto: Alexandre Cruz Noronha/Amazônia Real)

Fevereiro

A autodemarcação do povo Nawa

Por Fabio Pontes

A reportagem surgiu a partir da informação de uma primeira autodemarcação feita pelos Nawa. Acompanhamos uma segunda viagem, de cinco dias, subindo e descendo o rio Moa e o igarapé Novo Recreio, no Vale do Juruá, extremo oeste do Acre. Por conta da vazante dos mananciais no meio do ano, a navegação ficou extremamente complexa, aumentando o tempo de viagem e os riscos. A equipe também percorreu ao menos 20 quilômetros a pé da margem de um igarapé a outro. A auto demarcação da TI Nawa representa o fim de uma espera de quase 20 anos pelo reconhecimento oficial por parte do governo brasileiro.

Leia a reportagem.

Março

Por Elaíze Farias

A guerra do potássio em Autazes

O povo Mura sofre há anos uma das mais fortes violações de direitos humanos. Eles não são os únicos povos indígenas nesta condição. A diferença é que essa violação estava apagada, silenciada pela imprensa, pelas autoridades e até mesmo por aliados dos povos indígenas. Há anos eles sofrem forte pressão da mineradora Potássio do Brasil. Estão acuados, assediados e pressionados para aceitar o empreendimento em seu território. Esta série de violações vem da empresa, das autoridades públicas e, infelizmente, conta com a omissão de parte da mídia local. Em 2020 me preparei para ir até às aldeias Soares e Urucurituba, em Autazes, mas precisei cancelar por causa da pandemia. Em 2022 a Amazônia Real retomou o projeto e fomos conhecer a história das aldeias Mura e Urucuritiba, onde a mineradora quer perfurar o subsolo para extrair potássio e para construir o porto, causando danos sociais e ambientais permanentes e incalculáveis na área.

Leia a reportagem.

Ariel Kuma (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real)

Abril

Casos de transfobia na UEA expõem desrespeito e violação a direitos de pessoas LGBTQIA+

Por Werica Lima

Escrever esta reportagem abriu portas para que novas denúncias viessem à tona no ambiente universitário e para que a transfobia não fosse romantizada por meio do afeto do agressor, que pode ser alguém próximo da vítima. Com muita coragem e luta, Ariel Kuma denunciou a transfobia da qual ela é vítima juntamente com outras pessoas. Até os dias atuais a aluna sofre retaliações por não se calar. Ela é um exemplo de resistência para todas as pessoas que lidam diariamente com a violência no país que mais mata pessoas trans no mundo.

Leia a reportagem.

Maio

“Inocência” de Pazuello na crise de oxigênio em Manaus revolta parentes

Por Leanderson Lima

A decisão judicial que não viu crime de improbidade administrativa do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, durante a crise de desabastecimento de oxigênio em Manaus, foi um tapa na cara da população. Mais um exemplo de impunidade entre tantos que já vimos no país. Mais chocante que a impunidade, só mesmo ver o ex-ministro ser eleito deputado federal depois de tudo que aconteceu. O Brasil definitivamente não é para amadores.

Leia a reportagem.

Junho

Os minutos finais de Bruno e Dom em São Rafael

Por Cícero Pedrosa Neto

A notícia do desaparecimento e a confirmação dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips impactaram toda a equipe Amazônia Real de forma profunda. Há anos a agência acompanha a situação de risco e os conflitos existentes no Vale do Javari. Eu tive a honra de conhecer e trabalhar com Dom em Barcarena, nordeste paraense, e a tragédia foi um choque de realidade sobre os riscos que nós, enquanto repórteres, também corremos em nossas coberturas. Mas também foi uma forma de ratificar o quanto as populações tradicionais e originárias vivem em situação de extrema vulnerabilidade na Amazônia. Como profissional foi a maior experiência que já tive, a mais difícil e a mais intensa. Seguimos acompanhando de perto os desdobramentos do caso e também denunciando as violações aos povos indígenas que continuam acontecendo na região.

Leia a reportagem.

Julho

PF prende assassino de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia

Por Luciene Kaxinawá

Leia a reportagem.

O longa-metragem brasileiro: Noites alienígenas; vence o grande prêmio do cinema brasileiro (Foto: Edison Vara/Agência Pressphoto)

Agosto

Primeiro longa-metragem do Acre vence em Gramado

Por Jotabê Medeiros

Afora a questão da notícia a quente, que é o próprio ineditismo do filme no estado do Acre, acabei descobrindo, por meio desta reportagem (e outras durante o ano para a Amazônia Real), uma nova e pulsante cena do audiovisual brasileiro que atua fora do establishment do setor. O prêmio em Gramado foi a afirmação dessa presença forte, construída com abnegação, grande dose de talento e confiança na força da cultura como elemento de mudança social. Foi bacana poder confirmar a generosidade do trabalho de artistas que admiro, como Chico Diaz, em prol da formação de novas gerações e de um novo cinema. Acredito que é o registro de uma semente.

Leia a reportagem.

Setembro

Violência sexual, um crime familiar na primeira infância

Por Nicoly Ambrosio

Fazer esta reportagem exigiu sensibilidade, respeito e coragem para abrir os olhos diante de uma questão brutal e corriqueira: a violação sexual e a negligência que milhares de crianças brasileiras enfrentam cotidianamente em silêncio, nos seus próprios lares.

Leia a reportagem.

Outubro

Garimpeiros protestam em Porto Velho

Por Francisco Costa

Nos últimos quatro anos os ataques contra a Amazônia se intensificaram no governo de extrema-direita do até então presidente Jair Bolsonaro. A mineração e o garimpo que causam danos à fauna, flora e aos seres humanos ganhou proporções alarmantes. Em Rondônia os garimpeiros foram encorajados pelo governo e deputados, que criaram leis para legalizar esse tipo de crime. Mostramos na reportagem que o governo estadual agiu a favor dos garimpeiros, se colocando contrário à fiscalização da Polícia Federal, Ibama e ICMBIO que destruiu balsas e estruturas para tentar impedir mais crimes ambientais no rio Madeira. Escrever essa reportagem nos colocou em alerta para uma suposta rede de aparelhamento e proteção dos garimpeiros pelo próprio Estado.

Leia a reportagem.

Lula com Vanda Witoto em Manaus (Foto de Ricardo Stcukert)

Novembro

Especialistas expressam otimismo com vitória de Lula

Por Eduardo Nunomura

Sabíamos que a cobertura das eleições deste ano seria difícil e complexa pelo que estava em jogo na campanha presidencial, que opôs dois projetos antagônicos, e também pelas disputas estaduais, contaminadas pelo cenário nacional. Para fechar essa cobertura, pautei uma reportagem rápida com algumas de nossas principais fontes para que comentassem a vitória de Luiz Inácio da Silva (PT). A força-tarefa deu certo e retrata um pouco da extraordinária capacidade da nossa brava equipe de colaboradores diversa e espalhada pelos estados da Amazônia Legal.

Leia a reportagem.

Dezembro

Oito ruralistas querem a terra do “índio do buraco”

Por Josi Gonçalves

Tenho acompanhado a história do “índio do buraco” desde que ele foi encontrado morto em Rondônia, na Terra Indígena Tanaru, em 23 de setembro deste ano. É sempre triste relatar uma morte, mais impactante ainda é reportar a extinção de uma nação indígena. O último sobrevivente do povo Tanaru resistiu solitariamente durante quase três décadas protegido pelo medo de ser assassinado, assim como seus parentes, e amparado por uma portaria federal que impedia a invasão da área. Com o falecimento do indígena, grandes proprietários rurais alegam ser donos do território e entraram na Justiça para obter o direito à terra. Tais fazendeiros estavam até recentemente sob o anonimato da burocracia jurídica e da advocacia administrativa. Durante quase dois meses eu busquei dar nomes e sobrenomes aos proprietários rurais. Tarefa dificultada por instituições públicas detentoras desses dados. Por último, recorri à Funai, através da Lei de Acesso à Informação (LAI), que demorou a dar respostas, mas, finalmente, revelou a identidade dos ruralistas que querem expandir seus pastos e lavouras para dentro da TI Tanaru.

Leia a reportagem.

O ENCANTADO

Morre Thiago de Mello, o poeta da liberdade

Viagem com Thiago de Mello à Freguesia do Andirá em Barreirinha, Amazonas, em dezembro de 1997 (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real)

PERSONALIDADE

Lute como Watatakalu Yawalapiti

Por Maria Fernanda Ribeiro

A reportagem da Amazônia Real acompanhava o último dia do ritual do Kuarup, no Território Indígena do Xingu (TIX), quando foi surpreendida com a cena em que dois homens indígenas circulavam pelo centro da aldeia com um cartaz do então presidente Jair Bolsonaro e quando a liderança indígena Watatakalu Yawalapiti retirou o objeto deles. O ritual fúnebre era da mãe dela e a cena dos homens empunhando uma espécie de banner foi filmada. O vídeo foi parar nas redes de um dos filhos de Bolsonaro e viralizou, sendo apelidada de “indiociata”. A entrevista com Watatakalu para a Amazônia Real foi realizada com o objetivo de contar o que de fato aconteceu naquele momento, com o objetivo de desconstruir a narrativa criada de que os indígenas do Xingu eram apoiadores de Bolsonaro. As falas de Watatakalu possibilitaram reconstruir os minutos que antecederam o ato com os diálogos travados pelos envolvidos e como a história se desenrolou posteriormente, mostrando a força da mulher indígena.

Leia a reportagem.

Watatakalu Yawalapiti durante o Kuarup Mehinako (Foto de Sitah/Amazônia Real)

PRÊMIOS E EVENTOS

O ano foi de reconhecimentos importantes para o trabalho realizado pela Amazônia Real. Reportagens realizadas pela agência de jornalismo independente e investigativo ganharam destaque nacional e internacional.

A Amazônia Real foi o único veículo de comunicação do Brasil a ser indicado finalista do 30º Prêmio Anual de Liberdade de Imprensa da Repórteres Sem Fronteiras (RSF) em 2022. Em outubro, as jornalistas Elaíze Farias e Kátia Brasil, fundadoras da agência, receberam o Prêmio Vladimir Herzog Especial 2022 e chamaram a atenção em discursos com homenagem e defesa da Amazônia e dos povos da floresta.

Além disso, a reportagem especial “Rondônia Devastada” recebeu menção honrosa na terceira edição do Prêmio IREE de Jornalismo pela excepcional qualidade do trabalho publicado, segundo a instituição. Assinada por Elaíze Farias, Fabio Pontes, Karla do Val e Alexandre Cruz Noronha (fotografia e vídeo), a reportagem foi publicada em maio de 2022 e conta como madeireiros, grileiros e empresários do agronegócio tomaram posse do estado rondoniense e relata a resistência dos povos indígenas contra a devastação das florestas. A mesma reportagem já havia sido finalista do 44º Prêmio Vladimir Herzog.

Também em 2022, Kátia Brasil, cofundadora da Amazônia Real, foi finalista da 16ª Edição do Troféu Mulher Imprensa, na categoria “Liderança, diretora de redação ou fundadora de projetos jornalísticos”. Ela também ganhou o Prêmio Especialistas na Categoria Sustentabilidade e Saneamento.

Em um ano de retomada dos contatos sociais, após dois anos de restrição completa por causa da pandemia da Covid-19, a Amazônia Real participou de evento como a exposição de fotografia “Encantos e Desencantos”, que fez parte da programação da 2ª edição do projeto “Sentir a Amazônia”, realizado em Lisboa (Portugal), no mês de setembro. Com curadoria do editor de fotografia da agência, Alberto César Araújo, a exposição contou com 25 imagens de profissionais como Bruno Kelly, Marizilda Cruppe, Marcela Bonfim, José Medeiros, Paulo Desana e Raphael Alves.

O jornalista Cícero Pedrosa Neto representou a agência em dezembro no webinar “O crime organizado e o crime ambiental na Amazônia: reflexões sobre a questão fundiária e a cadeia da madeira”, realizado pela organização Cipó.

Em novembro, Kátia Brasil e Puré Juma participaram da 1ª Conferência de Jornalismos Plurais realizada pela Repórteres Sem Fronteiras (RSF) no âmbito do Programa de Apoio ao Jornalismo (Pajor) no Brasil, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Caranguejo Uçá, Alma Preta, Nós Mulheres da Periferia, Fala Roça, Data Labe e Rede Wayuri. A conferência, em Recife (PE), teve o objetivo de celebrar a pluralidade e a diversidade de formatos e modos do fazer jornalístico, com painéis de discussão sobre os desafios, as vitórias e o futuro da atividade no Brasil.

Também em novembro, Elaíze Farias foi uma das entrevistadas do programa The Listening Post, apresentado aos sábados na TV Al Jazeera britânica. A jornalista deu entrevista no episódio sobre crise climática e cobertura da questão ambiental e das populações amazônicas.

No mesmo mês, Elaíze participou da Jornada Galápagos de Jornalismo, em São Paulo, uma iniciativa de capacitação de jovens profissionais, com palestras, debates, entrevistas ao vivo e oficinas.

E, também em novembro, Kátia Brasil foi mediadora junto com o professor Pedro Barreto da conferência inaugural “Comunicação comunitária e outras narrativas não-hegemônicas”, sétimo encontro da nona edição do Curso de Extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos (MVDH), promovido pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza de Almeida (Nepp-DH) da UFRJ. A escritora e pesquisadora indígena Márcia Mura foi a convidada da conferência.

No 17º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji, realizado em agosto, Kátia e Elaíze marcaram presença em mesas sobre o colapso global do clima e os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Amazonas.

O Rock in Rio Humanorama Festival de Conversas contou com a participação de Kátia Brasil em julho. A jornalista foi uma das convidadas da conversa online com o tema “Somos todos antídoto para curar o nosso Planeta”, com Laís Duarte​ (mediadora)​,​ Nuno Nobre​ e Lua Couto.

​Elaíze Farias participou em junho, em Washington D.C, da mesa “Climate Justice and Beyond: What’s Next for Rainforest Reporting”, um evento da conferência climática anual organizada pelo Pulitzer Center e a Rainforest Journalism Fund. A mesa foi composta também pelos jornalistas Adrienne Engono Epse Moussang, Dhana Kencana, Edilma Prada Céspedes e Jonathan Watts.

A crise de credibilidade da imprensa, as novas possibilidades e dificuldades criadas pela era digital foram alguns dos temas discutidos no Congresso em Foco Talk, em abril, com a participação de Kátia Brasil (Amazônia Real), Rosental Calmon Alves (Knight Center for Journalism in the Americas) e Fausto Salvadori (Ponte Jornalismo). A apresentação foi de Sylvio Costa, fundador do Congresso em Foco.

Em março, quatro jornalistas da Amazônia Real – as editoras Elaíze Farias e Kátia Brasil e os repórteres Leanderson Lima e Maria Fernanda Ribeiro – participaram do Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente, que em 2022 realizou uma edição virtual e gratuita.

