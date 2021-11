Avalie o post

A roupa da mãe foi atingida por faíscas quando ela revelava o sexo do bebê

Goiânia – O vestido de uma grávida pegou fogo quando ela revelava o sexo do bebê em um chá revelação. O bastão usado para soltar a fumaça colorida e revelar se o neném é menina ou menino lançou faíscas e atingiu a roupa da Ana Cláudia. O incidente aconteceu em Goiânia (GO).

Vestido de grávida pega fogo durante chá revelação (Foto: Reprodução )

As chamas começaram logo após Ana descobrir que vai ter um menino. Ela começou a pular, eufórica, e não percebeu que ainda estava com o bastão de fumaça nas mãos. Em meio aos gritos de felicidade, vieram, também, os pedidos de ajuda. O fogo foi contido pela família que estava no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A festa continuou com a mesma alegria e entusiasmo.

O chá revelação é uma tradição entre os pais que aguardam a chegada do bebê. A celebração virou moda em 2008, quando a ideia da blogueira Jenna Karvunidis viralizou na internet. Na época, ela decidiu preparar dois bolos, um com recheio azul e o outro com recheio rosa, e entregar o resultado do exame a uma cunhada, que levou à festa o bolo com a cor que correspondia ao sexo indicado no teste.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

