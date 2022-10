O vencedor do ‘BBB’ 22, Arthur Aguiar, revelou durante entrevista ao podcast ‘Primocast’ o que fez com o prêmio de R$ 1,5 milhão conquistado no programa.

“Não fiz nada. Ele está lá parado” afirmou.

O ator também revelou que aprendeu a lidar com os haters que acumulou durante o reality e que agora não perde mais tempo lendo comentários negativos ao seu respeito na internet.

“Não é fácil você ficar lendo um monte de coisas que não são legais ao seu respeito. Mexe com o psicológico. Óbvio. A questão é: eu decidi olhar menos. Então, eu deixo isso me afetar menos porque não chega até mim (...) O hater não está a fim de te ouvir. A gente só consegue manter um diálogo com alguém que está a fim de ouvir. É o princípio do diálogo” afirmou ao ‘Primocast’.