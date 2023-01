O Vasco da Gama oficializou a venda do volante Andrey, 18, para o Chelsea, da Inglaterra. O jogador foi aprovado pelo clube inglês após exames, assinou contrato com a equipe e teve a saída anunciada nesta sexta-feira, 6. Mesmo aos 18 anos, Andrey já foi o grande destaque do Vasco em 2022, quando o Gigante da Colina voltou à Série A do Brasileirão. Em 38 jogos pelo clube, o volante marcou oito gols e gerou assédio de grandes clubes europeus. Andrey já estava em Londres desde a semana passada e assistiu no Stamford Bridge a derrota de seu futuro clube para o Manchester City por 1 a 0. A estreia de Andrey aconteceu em 2021, quando defendeu o clube no Campeonato Carioca. Entretanto, ele só foi promovido no ano seguinte para a equipe principal.

