Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prenderam nesta quinta-feira (5), uma dupla suspeita de pichar um muro com ameaças à população no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). Na ação o muro foi pintado pela polícia com o número para denúncias.

De acordo com informações do Tenente Cleuzenir do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a dupla foi presa após denúncias da população em ligação direta com a equipe. Durante patrulhamento no município a equipe conseguiu localizar os suspeitos. Com eles foi apreendida uma arma de fogo, calibre 32.

O recado para a população que frequentasse a área dizia que os moradores ficassem atentos.

“Aviso. Área de risco, abaixem o vidro do carro, acenda a luz de dentro. Moto sem capacete para sua segurança. Estamos em guerra, paz morador”

Foi dada voz de prisão e a dupla foi encaminhada para delegacia para os procedimentos cabíveis.

A polícia pede que a população continue denunciando através do 190.