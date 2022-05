Avalie o post

Neste ano, especialistas indicam que as águas do rio negro podem se aproximar do índice histórico registrado no ano passado, e com isso, vários bairros na capital amazonense entram em situação de alerta por serem afetados diretamente. O bairro de Educandos, um dos mais antigos e tradicionais de Manaus, é também um dos mais impactados anualmente pela cheia. Para garantir que moradores da orla do Educandos tenha uma água potável, a concessionária responsável pelo abastecimento na capital montou uma força-tarefa de obras para elevar as tubulações que abastecem estes locais.

A ação preventiva afasta a possibilidade de que as águas do rio entrem em contato com a rede, evitando qualquer tipo de contaminação. Desta forma, a empresa garante que mesmo com as adversidades causadas pela cheia, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade recebam água potável, como destaca o gerente de serviços da Águas de Manaus, Felipe Romero.

Até o momento já foram elevados 600 metros de rede de abastecimento no Educandos, garantindo água para cerca de 100 residências e beneficiando uma população de mais de 500 pessoas, entre crianças, adultos e idosos. De acordo com Felipe Romero, a força-tarefa vai acompanhar todo o movimento da cheia e vazante do rio.

Além do Educandos, outros bairros também serão beneficiados pelo serviço, sendo a maioria deles compostos por famílias que vivem em becos, vielas e palafitas. Além de água tratada, os moradores de áreas vulneráveis também são beneficiados pelo programa Tarifa Manauara, que concede 50% de desconto no valor das faturas para famílias de menor renda.

De 2018 até 2022 a concessionária ampliou o número de beneficiários, passando de 22 mil para 86 mil famílias alcançadas. Agora, a meta é atender 100 mil famílias.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

