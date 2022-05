Avalie o post

Com campanhas educativas em redes sociais e foco na educação para o trânsito durante as fiscalizações nas rodovias federais de todo o país, a PRF vai colocar em pauta o tema segurança viária. A mobilização busca fazer com que o cidadão entenda que a responsabilidade ao volante é fator determinante para o número de acidentes que ocorrem todos os dias nas estradas.

Segundo estatísticas, o alto índice de acidentes graves e fatais no Brasil tem como causa principal as falhas humanas. Em 2020, foram registrados 63.578 acidentes nas rodovias federais de todo o país, resultando em 71.511 pessoas feridas e 5.293 mortas. Já em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 pessoas feridas e 5.393 mortas.

No primeiro trimestre de 2022, foram registrados 14.976 acidentes nas rodovias federais, resultando em 17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas. Minas Gerais tem liderado o ranking de acidentes até agora, com 1.911 ocorrências, seguido de Santa Catarina, com 1.875, e Paraná, com 1.669 acidentes.

Já em relação ao número de mortes nas estradas federais este ano, Minas Gerais lidera com 164 óbitos, seguido de Bahia e Paraná, com 144 e 131.

O Movimento Maio Amarelo foi criado em 11 de maio de 2011, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, na qual os signatários se comprometeram a reduzir a violência no trânsito em um percentual de 50% no período citado.

As ações foram prorrogadas por mais uma década pela ONU, fixando o período 2021-2030 como a segunda década para ações pela segurança no trânsito; e o Brasil estipulou uma meta de redução de 50% das mortes em decorrência de acidentes de trânsito para o novo período.

Fonte: PRF

Fotos: PRF

source