Ocorrências foram registradas no Novo Aleixo e no Coroado

Manaus – Três homens de 22, 33 e 57 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda -feira (14) e na madrugada desta terça-feira (15) pelos policiais militares das 27ª e 11ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) no bairro Novo Aleixo e Coroado, localizados nas zonas norte e leste de Manaus.

(Foto: Divulgação/PMAM)

Por volta das 21h, a guarnição estava em patrulhamento na rua 61, no Novo Aleixo, quando abordou dois indivíduos em uma moto Yamaha XTZ 150 Crosser, de cor azul, placa QZI-1G68, em atitude suspeita.

Durante revista, foram encontradas 30 trouxinhas de drogas com características de cocaína e oxi. A ocorrência foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

(Foto: Divulgação/PMAM)

Em outra ação, os policiais da 11ª Cicoms receberam denúncia às 2h50 de que um suspeito estaria vendendo drogas no posto BR da bola do Coroado. Os policiais realizaram a prisão do infrator, de 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foi apreendido 18 porções de material similar a cocaína, um celular Samsung A10 e R$ 17 em espécie. O caso foi registrado no 14º DIP.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

