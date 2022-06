Os dados do Serviço Móvel Pessoal (SMP) referentes ao mês de abril de 2022 foram divulgados esta semana na página da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No total, o Brasil registrou 259,2 milhões de acessos na área de telefonia móvel em meio à incorporação dos clientes da Oi Móvel pela Claro, Vivo e Tim.

Vale recordar que parte do processo de recuperação judicial da Oi envolveu a venda da operadora Oi Móvel. Até então, conforme os dados divulgados em março de 2022, a Oi possuía 42.078.291 de acessos no segmento de telefonia móvel.

Entenda como fica a divisão dos clientes Oi Móvel entre Tim, Vivo e Claro

Brasil registrou 259,2 milhões de acessos na área de telefonia móvel em meio à incorporação da Oi Móvel pela Claro, Vivo e Tim. Imagem: rafastockbr/Shutterstock

Com as operações agora divididas entre Claro, Vivo e Tim, as teles criaram empresas da categoria Sociedade de Propósito Específico (SPE) para absorver os clientes da Oi.

A Tim, por exemplo, criou a ‘Cozani RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A’, que, em abril, informou 16.309.834 acessos móveis.

Já a Vivo, criou a ‘Garliava RJ infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.’, com 12.651.107 acessos em abril.

Por fim, a Claro criou a ‘Jonava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.’, com 12.852.996 acessos de telefonia móvel em abril.

Somando as três empresas, o total de acessos ficou em 41.813.937, ou seja, na prática, a Oi perdeu 264.354 de acessos entre março e abril.

Venda da Oi Móvel

A Oi entrou em processo de recuperação judicial em 2016 com dívidas na ordem de R$ 65 bilhões. Uma das soluções encontradas para continuar no mercado foi vender a Oi Móvel. Em janeiro, o Conselho Diretor da Anatel aprovou por unanimidade a venda dos ativos móveis do Grupo Oi, adquiridos pela Claro, Tim e Vivo.

Do ponto de vista de concorrência, a Anatel concluiu que o negócio pode fazer com que os serviços atualmente prestados pela Oi Móvel sejam repassados aos clientes com ganhos em diversos campos, como eficiência, melhores preços, mais qualidade e inovação.

