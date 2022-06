O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi desmentido pela PM do Amazonas, estado que é governado por Wilson Lima (União Brasil), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), ao afirmar que um homem portando uma faca foi preso neste domingo (19), em Manaus, no entorno de motociata promovida pelo seu pai.

“PM de Manaus deteve um homem com uma faca na motociata na região. Apesar das inúmeras ameaças de morte, seja pela internet ou como esta, @jairbolsonaro continua nos braços do povo”, escreveu. “Já Lula, mente sobre ameaças, vive se escondendo e quando sai é sempre em ambiente controlado!”, completou o senador.

A Secretaria de Segurança Pública do estado respondeu à revista Veja de maneira categórica: “Não há registro dessa prisão nos relatórios de ocorrência da Polícia Militar do Amazonas”.

Noblat

O jornalista Ricardo Noblat comentou o caso e foi parar nos TTs com críticas de bolsonaristas: “Flávio mente, o que não é novidade. Aprendeu a mentir com o pai. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas nega que qualquer pessoa tenha sido presa com uma faca na motociata de Bolsonaro”, escreveu.

Tanto a tentativa de "armação" de Flávio Bolsonaro quanto a reação bolsonarista ao fato nas redes forma claras e esvaziadas pretensões de ressuscitar o caso Adélio Bispo.