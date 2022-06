Diego Ribeiro da Silva, 30, foi preso, na terça-feira, 21/6. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, o homem é apontado como suspeito de ter assassinado a facadas, no último domingo, durante uma discussão, o professor de dança Alex Mota de Carvalho, 46.

O suspeito foi preso por volta das 17h30, em cumprimento a um mandado de prisão. Conforme a polícia, durante uma discussão, na Rua Paranapua, no Coroado, na zona Leste, o suspeito armado com uma faca, atingiu o professor. Em seguida, fugiu.

Vizinhos ainda tentaram socorrer o professor, mas não conseguiram, e Alex morreu ainda no local.

Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que Diego já tinha passagens pela polícia pelo crime de estelionato e responde a um processo na 11ª Vara Criminal. A prisão data de 2018, época em que foi apontado como suspeito de integrar um grupo criminoso especializado em falsificação de moeda.