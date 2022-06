A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), cumpriu mandado de prisão temporária em nome de uma mulher de 25 anos, pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade comissiva por omissão, cuja vítima é sua filha, uma criança de 6 anos.

O delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, explicou que a prisão ocorreu no momento em que a infratora compareceu à delegacia, a fim de atender a intimação policial.

“Ela teve uma postura negligente e omissa, diante de abusos sexuais praticados por seu companheiro, um homem de 32 anos, contra sua filha. A mulher também tentou interferir nas investigações, influenciando a criança a acusar um amigo da família, no qual não pesava qualquer indício de autoria, com o intuito de ajudar o seu companheiro”, relatou o titular, acrescentando que a tentativa de influenciar a criança restou comprovada por Relatório Psicossocial e por Boletim de Ocorrência registrado pelo genitor da vítima!!

Relembre

Aldiney enfatizou, ainda, que o autor foi preso no dia 17 de maio deste ano, por policiais civis da 38ª DIP, durante a campanha conhecida como "Faça Bonito", do "Maio Laranja", que visa intensificar o combate à pedofilia. As diligências iniciaram após o pai da vítima comunicar ao Conselho Tutelar do município que sua filha estava sendo vítima de abusos sexuais, praticados pelo atual companheiro da mãe da criança.

A mulher responderá por estupro de vulnerável na modalidade comissiva por omissão e a Polícia Civil está aguardando Autorização do Poder Judiciário para realizar sua transferência, bem como de seu companheiro, para uma unidade prisional do Sistema Penitenciário do Estado!