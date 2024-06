A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Vigilância Sanitária Municipal (VISA Manaus), deflagrou, na quarta-feira (26/06), a Operação Desentupimento Seguro em um supermercado para apurar a comercialização de produtos falsificados.

A ação ocorreu na avenida José Lindoso, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul. Conforme o delegado Rafael Guevara, titular da Decon, as equipes foram ao local após receberem denúncias informando que o estabelecimento estava comercializando produtos de limpeza falsos.

“O produto é um desincrustante alcalino, que tem soda cáustica em sua composição, e estava exposto à venda no supermercado. Diante da situação, foram apreendidas algumas amostras para realização de perícia pelo Instituto de Criminalística (IC) e a FVS lavrou termo de apreensão dos demais potes do produto encontrados na loja fiscalizada e em todas as outras que compõe a rede varejista”, disse.

Segundo o delegado, também foi lavrado auto de infração, sendo determinado o recolhimento imediato do produto e a proibição de sua comercialização. As investigações continuam para identificação da cadeia de fornecimento e produção.