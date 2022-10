Com o objetivo de promover discussões de alinhamento referentes à concepção do Polo Naval na Região Amazônica, a Suframa promove nesta segunda-feira (17), das 9h às 11h30 (horário de Manaus), no auditório da Autarquia, reunião com especialistas e representantes de entidades públicas e privadas, associações, entidades de classe e empresas do segmento.

A programação do evento será aberta pelo superintendente da Suframa, Algacir Polsin, e contará com apresentações do Sindicato da Indústria da Construção Naval, Náutica, Offshore e Reparos do Amazonas (SINDNAVAL), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), do Instituto de Pesquisas Tecnológias (IPT), da Marinha do Brasil, do Comando Militar da Amazônia (CMA), da Yamaha da Amazônia e das startups AeroRiver, e Navegam. Ao final das palestras, está prevista, ainda, uma sessão de debates e encaminhamentos.

Além do alinhamento e da aproximação com entidades e empresas do segmento, o principal resultado esperado com a reunião será a produção de um relatório que possa esclarecer as principais dificuldades enfrentadas e passos necessários para o fortalecimento do Polo Naval da Região Amazônica, incluindo questões relacionadas à melhoria da infraestrutura, acesso a inovações tecnológicas, disponibilização de linhas de crédito e capacitação de mão de obra para alcance de padrões mais competitivos no setor.

Para mais informações sobre o evento, pode-se contatar a Coordenação-Geral de Desenvolvimento Regional da Suframa, por meio do telefone (92) 2020-1653 ou e-mail cgder@suframa.gov.br.

‘Amazônia 2040’

A realização da reunião também se insere no contexto do projeto “Amazônia 2040: cenários prospectivos e agenda estratégica para o Desenvolvimento”, que vem sendo desenvolvido pela Suframa desde julho deste ano e visa à congregação de setores representativos da sociedade para discussão de temas estratégicos e de novas matrizes econômicas para a região a médio e longo prazo.

