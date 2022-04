Avalie o post

Neste sábado (23), acontece, na capital, mais uma edição do Sabadão da Saúde para aumentar a cobertura vacinal nas crianças, estimular a vacinação de idosos e profissionais de saúde, e fortalecer as ações de promoção da saúde da mulher.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) manterá em funcionamento 48 unidades básicas, de 8h às 16h. Além das vacinas que fazem parte do calendário básico para as crianças de 2 meses a menores de 14 anos, ofertarão os imunizantes para a proteção contra Covid-19, influenza (para idosos e trabalhadores da saúde) e sarampo (para trabalhadores da saúde) e exame preventivo do câncer de colo do útero, que deve ser realizado prioritariamente por mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 prossegue para as crianças de 5 a 11 anos, nos cinco pontos estruturados para o atendimento deste público. Os pontos funcionarão no Studio 5 Centro de Convenções e Parque da Criança, localizados na zona Sul, Sesi-Clube do Trabalhador, no Sesi, e sambódromo, na zona Oeste, que funcionarão das 9h às 16h. O shopping Via Norte, zona Norte, também vai ofertar o imunizante para as crianças no horário das 10h às 16h.

Segundo o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, é importante ampliar a cobertura vacinal na capital amazonense principalmente junto às crianças menores de um ano de idade que estão com o calendário vacinal em atraso.

“Nossa maior preocupação é vacinar as crianças que ainda não estão protegidas com a Pentavalente, que a criança precisa receber aos dois meses e o imunizante contra a poliomielite, que deve ser aplicada quando tem nove meses. Tanto o sarampo quanto a paralisia infantil, são doenças que estão ameaçando o desenvolvimento infantil na região Norte e precisamos impedir que isso aconteça”.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação/Semsa

source