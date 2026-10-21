Unidade da Casas Bahia.
Varejo/Divulgação
A Justiça de São Paulo autorizou, nesta quarta-feira (21), o início da recuperação judicial da Casas Bahia e de outras nove empresas do grupo. A decisão foi assinada pela juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo.
Segundo a decisão, as empresas cumprem os requisitos legais necessários para avançar com a recuperação, apesar de ainda haver documentos pendentes.
🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1
O grupo terá 30 dias para apresentar as informações que faltam. Caso não cumpra a determinação, a autorização poderá ser revogada. Entre as pendências estão dados sobre o fluxo de caixa de 2023 de quatro empresas, projeções financeiras separadas para cada companhia e a atualização da lista de credores.
A magistrada também manteve a suspensão temporária de determinadas cobranças judiciais contra as empresas, medida que já havia sido concedida anteriormente.
Agora no g1
Apesar das pendências, a juíza avaliou que os problemas identificados na documentação são pontuais e podem ser corrigidos durante o processo.
🔎 Nesta fase, a Justiça avalia apenas se as empresas cumprem os requisitos legais e se apresentaram os documentos necessários para iniciar a recuperação judicial. A decisão não significa que o plano de recuperação foi aprovado nem que a Justiça concluiu que as empresas conseguirão se recuperar. O plano ainda precisa passar pela análise dos credores.
A AJ Ruiz Consultoria Empresarial S/A foi nomeada administradora judicial, responsável por acompanhar e fiscalizar as atividades das empresas durante o processo e apresentar relatórios à Justiça.
Após a publicação do edital, os credores terão 15 dias para informar créditos que não estejam na lista ou contestar os valores apresentados pela empresa. Os pedidos deverão ser encaminhados diretamente à administradora judicial.
O Grupo Casas Bahia entrou com o pedido de recuperação judicial em 16 de agosto, om o objetivo de renegociar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas e manter suas operações.
🔎 A recuperação judicial permite que empresas em dificuldades financeiras tentem renegociar suas dívidas sob supervisão da Justiça enquanto mantêm suas atividades. O mecanismo busca evitar a falência e preservar a operação e os emprego. (Veja como funciona a recuperação judicial)

👁 16 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (106 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (100 visualizacoes)
  3. Tesla apresenta Roadster que “voa” com tecnologia de foguetes da SpaceX (42 visualizacoes)
  4. O Boticário lança “Cuide-se Bem Acerola e Vai” e conecta o autocuidado ao universo do sport care (38 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (30 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui