Aeronaves mobilizadas pelo governo federal já lançaram mais de 1,1 milhão de litros de água no combate aos incêndios florestais no Amazonas desde o dia 10 de outubro até hoje (22). Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

De acordo com o balanço, as operações realizadas no período somam 390,5 horas de voo e 369 lançamentos de água. Ao todo, 337 ocorrências de incêndio foram extintas desde o início da mobilização.

Atualmente, 13 aeronaves federais participam das ações no estado. A estrutura inclui seis aviões Air Tractor, utilizados no lançamento de água, cinco helicópteros para transporte de equipes e equipamentos e dois aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB).

KC-390 utiliza sistema para lançamento de água

Entre os equipamentos empregados no combate estão os aviões KC-390, da FAB, equipados com o Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios (MAFFS).

Segundo o governo federal, o sistema permite que grandes volumes de água sejam lançados sobre as áreas atingidas pelo fogo em aproximadamente sete segundos.

A utilização das aeronaves é considerada estratégica principalmente em regiões de difícil acesso, onde o deslocamento das equipes terrestres pode ser mais complicado.

Mais de 500 profissionais atuam na operação

Além do apoio aéreo, a operação reúne 462 brigadistas do Ibama e do ICMBio, 54 militares da FAB e 41 integrantes da Força Nacional. O trabalho também conta com o apoio à contratação de 116 bombeiros do Amazonas.

Em terra, as equipes utilizam 58 veículos e nove embarcações para transportar profissionais e equipamentos, além de auxiliar no monitoramento das áreas afetadas.

Governo amplia ações de combate

No domingo (18), o governo federal anunciou, em Manaus, novas medidas para reforçar as ações contra os incêndios florestais no Amazonas. Entre as iniciativas está a instalação de um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas na capital, com a finalidade de coordenar as operações militares.

Também foi anunciada a implantação de uma base da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), além da ampliação do apoio financeiro ao Amazonas e aos municípios. Órgãos de segurança também foram mobilizados para auxiliar nas investigações de possíveis crimes relacionados aos incêndios.

Amazonas registra redução nos focos de calor

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam redução no número de focos de calor registrados no Amazonas. Entre os dias 12 e 18 de outubro, foram contabilizados 548 focos de calor, uma redução de 470 registros em comparação com os sete dias anteriores.

No período, Itacoatiara registrou o maior número de ocorrências, com 59 focos, seguida por Autazes, com 46, e Boa Vista do Ramos, com 39.

Uso do fogo permanece proibido

Durante a vigência do decreto estadual de emergência, o uso do fogo está proibido no Amazonas, independentemente da finalidade. A legislação brasileira estabelece regras para o uso do fogo em áreas de vegetação devido aos riscos de incêndios, degradação ambiental e poluição atmosférica.

A Lei nº 12.651/2012, que institui o Código Florestal, estabelece restrições ao uso do fogo na vegetação, enquanto a Lei nº 14.944/2024 criou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e definiu regras para o uso controlado.

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