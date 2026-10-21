A Polícia Federal realiza ações de monitoramento e investigação de possíveis incêndios criminosos no Amazonas, com foco na identificação das causas e dos responsáveis pelas ocorrências. As apurações abrangem diferentes municípios do estado e incluem a análise de dados de satélite e o levantamento de informações junto a órgãos públicos.

Entre as medidas adotadas estão o acompanhamento semanal de alertas de incêndio, com base em dados de satélite, e a requisição de informações a órgãos federais, estaduais e municipais.

Ao longo deste período recente de incêndios no Amazonas, foram abertos 9 procedimentos para apurar possíveis ações criminosas. Há procedimentos investigativos relacionados a ocorrências nos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Manaus, Iranduba e Canutama.

Dentre as ações, também estão previstos sobrevoos em áreas de interesse investigativo para auxiliar na identificação de possíveis pontos de origem do fogo.

Entre 2023 e 2026, a unidade responsável pelas investigações relatou 516 inquéritos policiais relacionados a crimes ambientais, dos quais 11 tratam especificamente de incêndios. No mesmo período, 228 pessoas foram identificadas como possíveis autoras dos fatos investigados e 113 foram indiciadas. Atualmente, 186 inquéritos policiais ambientais permanecem em andamento.

A Polícia Federal atua em cooperação com o IBAMA no acompanhamento e na apuração de ocorrências relacionadas a incêndios florestais no Amazonas, fortalecendo as ações de prevenção, fiscalização e investigação de possíveis crimes ambientais por meio da troca de informações e do suporte técnico especializado