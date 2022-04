Avalie o post

Manaus registrou 4 mortes violentas só na tarde dessa quarta-feira, em um intervalo de menos de 6 horas entre as ocorrências, de acordo com dados do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil.

Entre os casos, teve o homicídio de um jovem de 19 anos que foi morto a tiros depois de ser jogado de dentro de um carro no bairro Coroado, por volta do meio-dia. Segundo a polícia, três suspeitos teriam jogado o homem no local e em seguida dispararam contra a vítima.

Teve ainda um tiroteio no bairro Santa Inês que resultou na morte de uma mulher. Minutos depois, um homem foi morto por arma de fogo no bairro Redenção.

Já no fim da tarde, por volta das quatro horas, uma mulher de 27 anos foi assassinada com golpes de arma branca. Três homens entraram na casa em que a mulher morava, no bairro Grande Vitória e cometeram o crime.

Não é a primeira vez que Manaus registra mortes violentas nos últimos dias. No último fim de semana, por exemplo, 21 pessoas perderam a vida de forma violenta.

A polícia civil disse informou que as mortes vão ser investigadas por meio da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Na segunda-feira, a secretário de Segurança Pública do Amazonas já havia determinado que uma força-tarefa fosse montada para investigar o aumento de homicídios na capital.

