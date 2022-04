Avalie o post

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, será instalada uma estrutura reforçada, para garantir a segurança no local.

“Estamos recuperando e reforçando o limitador de altura da trincheira do complexo viário Ministro Roberto Campos. Pela terceira vez a mesma estrutura foi danificada por veículos pesados com altura acima do permitido. Será implantada uma estrutura de aço reforçada, que suporta impactos de grande magnitude”.

Durante ao período de interdição, os condutores que trafegam pelo local, a partir da avenida São Jorge em direção à rua Pará, não poderão acessar a passagem subterrânea e terão como opção a plataforma à direita para acessar a avenida Constantino Nery e seguir até o retorno viário nas proximidades da avenida Ayrão, para em seguida, retornar à avenida Constantino Nery até acessar à direita na rua Pará em direção à Djalma Batista.

As empresas que fazem a rota das linhas 118 e 122 terão parte do itinerário alterado nas imediações do complexo viário. As linhas seguirão o mesmo trajeto dos demais veículos.

Fonte: IMMU

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Manaus

source