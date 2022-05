Avalie o post

São dois editais, que contemplam três modalidades de ensino. No total, são 148 vagas para atuação no Ensino Regular, 63 para Ensino Mediado por Tecnologia e 205 vagas para o Ensino Indígena.

Os profissionais vão preencher vagas em regime temporário nas escolas estaduais da capital e interior do estado.

O edital nº 02/2022, visa a contratação de docentes que possuam, além dos conhecimentos acadêmicos, noções sobre os povos tradicionais e a cultura dos povos indígenas.

O resultado parcial do processo seletivo será divulgado no dia 18 de junho. A lista final está prevista para o dia 28 de junho, e a primeira convocação deverá ser realizada no dia 30 de junho de 2022. A validade do certame será de 12 meses a contar da data da homologação do PSS.

Além de Manaus, o edital contempla, ainda, vagas para os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Coari, Japurá, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaí, Manicoré, Maués, Manaquiri, Nhamundá, Novo Airão, Parintins, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tonantins, Tefé, Uarini e Urucará.

