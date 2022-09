No próximo domingo (2/10), 2,6 milhões de eleitores do Amazonas vão às urnas para eleger deputados estaduais e federais, senador, governador e presidente da República. Mas você sabe exatamente qual o salário dos políticos que vão ocupar esses cargos no ano que vem?

Em todo o país, serão eleitos 1.035 deputados estaduais; 513 deputados federais; 27 senadores; 27 governadores e 1 presidente.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concorrem 16.737 candidatos ao cargo de deputado estadual; 10.629 para federal; 243 para Senado; 224 para governo dos Estados e 13 para a presidência.

Além do salário mensal que ultrapassa a casa dos R$ 25 mil - 20 vezes maior que o salário mínimo em vigência-, também são creditados, mensalmente, valores relacionados a benefícios.

A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), por exemplo, é destinada ao pagamento de contratos e serviços de combustível, aluguel de veículos, telefonia móvel, divulgação da atividade parlamentar e assessoria técnica; também recursos para Verbas de Gabinete disponibilizados para contratação de assessores e equipe técnica; além de pagamento de diárias e passagens aéreas entre outros benefícios. Para os cargos de deputado federal e senador ainda são destinados recursos de Auxílio Moradia ou Imóveis funcionais.

Deputado Estadual

No caso do Amazonas, serão eleitos 24 deputados estaduais. Cada parlamentar recebe um salário de R$ 25.322,25, por mês. Os recursos da Ceap são de R$ 44.114,74 mensais e da verba de gabinete, R$123.600.

Ainda constam como benefícios, bolsas de estudo e gastos com diárias e passagens aéreas.

Deputado Federal

O Amazonas vai eleger oito deputados federais para atuar em Brasília. O salário mensal deste parlamentar é de R$ 33.763,00. Ele também recebe de Ceap R$ 43.570,12 e de verba de gabinete R$ 111.675,59.

Os deputados federais têm direito a receber um auxílio-moradia no valor de R$ 4.253, quando não ocupam um dos 432 apartamentos funcionais que a Câmara tem em Brasília.

Senador

O salário de um senador é igual ao de um deputado federal, R$ 33.763,00. Os recursos de Ceap ultrapassam R$ 50 mil mensais, além da verba de gabinete de mais de R$ 100 mil por mês. Eles ainda contam com acesso a imóveis funcionais ou Auxílio-Moradia no valor mensal de R$ 5.500,00.

Governador e Presidente

Já o governador do Amazonas recebe por mês R$ 34.070 e o presidente da República, R$ 30.934,70 mensais.

No caso do presidente Jair Bolsonaro, por ser capitão reformado do Exército Brasileiro, ainda recebe uma aposentadoria das Forças Armadas de R$ 11.324,96.