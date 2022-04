Avalie o post

A procura por vacinas contra a Covid-19 diminuiu quase 17% no Amazonas nos 31 dias após o anúncio de desobrigação do uso de máscara em espaços fechados pelo governo do Estado em comparação com os 31 dias anteriores. Por outro lado, o número de casos caiu 91,3% e o de óbitos reduziu 61,8% no mesmo período.

Nos 31 dias entre 20 de fevereiro e 23 de março, 301.193 pessoas se vacinaram. Nos 31 dias posteriores, entre 23 de março e 23 de abril, foram 250.172 doses aplicadas. Ou seja, houve baixa de 16,93% na procura.

Ao mesmo tempo, em relação aos números pandemia, o Amazonas registrou 11.547 casos e 55 mortes por Covid-19, entre 20 de fevereiro e 23 de março. Nos 31 dias posteriores a desobrigação, foram 1.000 casos e 21 óbitos.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação

source