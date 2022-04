Avalie o post

Os novos pontos estratégicos estão funcionando, ao longo desta semana, de 9h às 16h, no shopping Phelippe Daou, zona Norte; Studio 5, zona Sul; sambódromo, zona Centro-Oeste; e Sesi – Clube do Trabalhador, zona Leste.

Nesta primeira fase da campanha, que segue até o próximo dia 2, os trabalhadores da saúde podem tomar os imunizantes contra a influenza e o sarampo (tríplice viral), e os idosos a partir de 60 anos podem se vacinar contra a influenza.

Os profissionais devem apresentar um documento de identidade com foto, além do contracheque, carteira de trabalho ou crachá, para comprovar o vínculo de trabalho. Para os idosos, basta levar um documento de identidade com foto. Para os dois públicos, também é solicitada a apresentação da carteira de vacinação.

Próxima fase

A segunda fase da campanha, prevista para ocorrer no período de 3 de maio a 3 de junho, vai atender novos grupos prioritários. As ações para imunização contra o sarampo serão voltadas para crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

Para a influenza, a vacinação será direcionada para outros 15 grupos prioritários:

– crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

– gestantes (qualquer idade gestacional);

– puérperas (até 45 dias após o parto);

– povos indígenas (população a partir de 6 meses, assistida pela Sesai/Dsei Manaus);

– professores das escolas públicas e privadas;

– pessoas com deficiência permanente;

– Forças de Segurança e salvamento;

– Forças Armadas;

– caminhoneiros;

– trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador em exercício efetivo);

– trabalhadores portuários;

– funcionários do sistema prisional;

– adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

– população privada de liberdade;

– pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação

