Economizar e organizar as finanças até pode parecer papo de gente grande, mas as crianças também podem aprender como fazer isso. É cada vez mais desafiador, principalmente nos dias atuais, em que as propagandas estão por toda a parte, e disponíveis para todas as idades.

Principalmente em um país como o Brasil, em que mais de 65 milhões de brasileiros estão endividados, a educação financeira é essencial.

Mas segundo a educadora financeira Glauce Galúcio, é possível construir desde a infância uma economia mais consciente.

A especialista comentou, ainda, como é possível despertar essa consciência na primeira fase da vida.

As crianças são ensinadas por meio de técnicas lúdicas, por exemplo, a importância de economizar; e aprendendo sobre quais gastos são prioridades. Mas não esqueça: Ter o controle da vida financeira é essencial em qualquer idade.

Agora você já sabe! Ensine os pequenos desde as primeiras fases da vida, e ajude a construir um adulto mais consciente economicamente no futuro.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

