Um efetivo de cem servidores, tratores e retroescavadeiras participaram, de forma emergencial, com uma força-tarefa, realizando as obras de implantação de uma tubulação em PVC, mais moderna e ideal para pistas e áreas com grandes impactos de veículos pesados.

De acordo com o titular da Seminf, Renato Júnior, há aproximadamente 10 anos o local vinha apresentando problemas de rompimentos, e em todas as vezes, foram realizadas obras paliativas.

Ainda segundo ele, por se tratar de uma das principais avenidas da cidade, de intenso movimento, os trabalhos impactaram a circulação no local, mas a obra foi necessária.

Durante todo o serviço, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) monitoraram o trânsito na área que permaneceu interditado até ontem, para que a Seminf pudesse trabalhar na nova tubulação. Depois outra equipe iniciou a implantação de sinalização da via, liberando a avenida para a circulação total de veículos.

Fonte: Seminf

Fotos: Divulgação/Seminf

