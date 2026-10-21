O prefeito de Manaus, Renato Junior, nomeou Viviana Pinheiro Lira de Oliveira para o comando do Fundo Manaus Solidária (FMS); Edvar da Silva Nunes Junior, como titular da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), e Elan Martins de Alencar como superintendente da Unidade Gestora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água). As nomeações foram publicadas na edição nº 6.419 do Diário Oficial do Município (DOM) e passam a valer a partir desta terça-feira, 20/10.
“Estou fortalecendo a equipe da prefeitura. A Vivi Lira e o Junior Nunes voltam para dar continuidade a um trabalho que conhecem bem, no cuidado com as famílias que mais precisam e na regularização das moradias, que garante dignidade e segurança para quem vive nelas. E o Elan chega à UGPM-Água com a experiência de quem conhece os bairros das zonas Norte e Leste e sabe o quanto o acesso à água e ao saneamento muda a vida das pessoas”, afirmou o prefeito Renato Junior.
No FMS, órgão vinculado à Casa Civil, Viviana Pinheiro Lira de Oliveira, a Vivi Lira, reassume a presidência, que havia deixado em razão do período de desincompatibilização eleitoral. Rafhael Valerio Bezerra Pina de Oliveira, que ocupava a presidência, passa a diretor-executivo do fundo. Janete da Costa Barroso Oliveira é a nova vice-presidente, no lugar de Giselle Menezes dos Santos Postal.
Na Semhaf, Edvar da Silva Nunes Junior, o Junior Nunes, retorna ao cargo de secretário, que também havia deixado no período eleitoral. Advogado, ele já foi subsecretário da pasta e diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal (Espi) entre 2021 e 2024. Philippe Barbosa Venancio, que comandava a secretaria, passa a chefiar a Divisão de Controle de Obras.
Na UGPM-Água, Elan Martins de Alencar foi nomeado superintendente. Natural de Eirunepé, no interior do Amazonas, foi secretário municipal de Esporte, Obras e Limpeza Pública da cidade entre 2004 e 2010. De 2011 a 2015, dirigiu o hospital regional de Eirunepé. Em Manaus, foi eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024, com atuação voltada às comunidades das zonas Norte e Leste, principalmente em infraestrutura, saúde e esporte. Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), presidiu a Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico.
O post Prefeito Renato Junior faz nomeações para reforçar gestão municipal apareceu primeiro em Portal Você Online.
👁 12 visualizacoes
- Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (106 visualizacoes)
- Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (100 visualizacoes)
- Tesla apresenta Roadster que “voa” com tecnologia de foguetes da SpaceX (42 visualizacoes)
- O Boticário lança “Cuide-se Bem Acerola e Vai” e conecta o autocuidado ao universo do sport care (38 visualizacoes)
- Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (30 visualizacoes)