A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, entregou, nesta segunda-feira, um coletor flutuante, instalado na marina do Davi, estrada da Ponta Negra, zona Oeste. O equipamento, desenvolvido por servidores da Semulsp, visa combater o descarte irregular de resíduos sólidos na área. Uma equipe de conscientização ambiental do órgão esteve na comunidade orientando sobre o descarte correto do lixo e o uso da lixeira flutuante.

O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, ressaltou que além do trabalho de coleta, a equipe de conscientização seguirá na comunidade, orientando sobre o descarte do lixo.

Os garis da Semulsp realizam o recolhimento do lixo na comunidade e levam até o coletor flutuante. Os servidores da educação ambiental recomendam à comunidade que não descarte lixo orgânico, mas que faça adubo para plantas e outras utilidades.

Diariamente, mais de 27 toneladas de lixos são retiradas das águas, grande parte deste material – como garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos – poderiam ser reciclados.

