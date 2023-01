O presidente da Fifa, Gianni Infantino, vai participar do velório de Pelé, que começará na segunda-feira, 2, na Vila Belmiro. A informação foi confirmada neste sábado, 31, pelo dirigente. Ele chegará a Santos junto com o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Um dia após a morte do Rei do Futebol, na sexta-feira, 30, Infantino, enviou carta de condolências à CBF expressando a “tristeza e emoção do luto que se abateu sobre o futebol mundial”. O presidente da Fifa definiu Pelé como embaixador do Brasil, do futebol, herói nacional e ícone mundial. “Por estas e muitas outras razões, ele é o Rei, Lenda entre Lendas, imortal”, escreveu.

