A Prefeitura de Manaus promoveu nesta sexta-feira (30), na Praia da Ponta Negra o Réveillon Cristão com público de mais de 31 mil pessoas e uma programação com atrações musicais gospel.

A Família Seven fez a abertura do evento se apresentando no palco com louvores autorais como “Em tua presença” e “ Como uma canção”. Logo em seguida se apresentaram Dj Neto, Célio Costa, Fernanda Bahia, Banda Templos, Plano Perfeito Teatro, Banda Atrium, Izabelle Ribeiro, Quarteto Comunion, Banda Aliança, Jô Souza, Felipe Neto.

A noite também contou com a apresentação da cantora Aline Barros que interpretou canções como “Consagração”, “Ressuscita-me”, “Sonda-me, Usa-me”, além de “Jeová Jireh”.

Cassiane também se apresentou nos palcos da Ponta Negra e interpretou “500 graus”, “Minha benção” e também “Hino da Vitória”.

“Foram sete horas de programação do nosso Réveillon Cristão: Manaus, Floresta Viva que reuniu milhares de pessoas aqui na praia da Ponta Negra. Neste sábado também vamos ter grandes atrações”, disse o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, responsável pela realização do show.

A programação para o Réveillon da Virada

O Réveillon de Manaus terá festas com programação e atrações em diversos locais da cidade, a partir das 18h.:Praia da Ponta Negra; Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, e Shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade Deus.

Entre as atrações estão Mikael, George Japa, Guto Lima, Uendel Pinheiro, Carlinhos Lessa, Joyce Cândido, Bateria da Aparecida, Oficial 80, além da atração nacional Simone Mendes.

