O Grêmio anunciou um dos maiores reforços dos seus 119 anos de história. O Tricolor confirmou na tarde deste sábado (31) a contratação do centroavante uruguaio Luís Suárez. O jogador de 35 anos assinou por duas temporadas e receberá a camisa 9. Grande parte do salário do atacante será custeado por empresas parceiras do clube.

O vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor de futebol, Antônio Brum, foram ao Uruguai na sexta-feira e acertaram os últimos detalhes da negociação. Neste sábado, o jogador realizou exames médicos e assinou até dezembro de 2024. O clube conta com um plano de marketing com empresas para bancar os vencimentos do atleta.

— Olá, torcida do Grêmio. Queria agradecer por todo carinho que tem me dado. Estou preparado para desfrutar destes dois anos maravilhosos para tentar conseguir coisas grandes. Mando um abraço grande e nos encontramos nos próximos dias — disse Suárez em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

A negociação com Suárez teve idas e vindas. Durante a campanha eleitoral, o então candidato Alberto Guerra fez uma proposta ao Pistolero. Dias depois, ainda antes do pleito, a resposta do estafe do jogador foi negativa. O uruguaio tinha intenção de jogar nos Estados Unidos. Durante a Copa, agradeceu o interesse gremista e disse estar focado somente na disputa do torneio.

No entanto, no dia 15 de dezembro, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, recebeu uma ligação de um dos representantes de Suárez. Na conversa, o agente informou ao dirigente que a iminente transferência para o Los Angeles Galaxy, da MLS, havia caído.

Desde então, Guerra e o departamento de futebol estudaram formas de tornar o sonho possível. O jogador sinalizou positivamente para o interesse gremista. Na véspera do Natal, o cube gaúcho chegou a um acerto verbal com Suárez e as partes deram início a troca documentos e os ajustes relativos aos planos de marketing.

Na última semana, os advogados de Grêmio e Suárez trabalharam para finalizar o acordo. Alguns ajustes foram solicitados pelo representante do atleta sobre as ações de publicidade envolvendo a exploração da imagem do Pistolero. Os nós foram desatados nas últimas horas e o anúncio foi possível neste sábado.

Suárez, 35 anos, foi revelado pelo Nacional, clube em que atuou no segundo semestre de 2022, em preparação para o mundial do Catar. O uruguaio também atuou por Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.

Duas vezes Chuteira de Ouro, Suárez tem no currículo títulos da Copa América pelo Uruguai, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supercopa da Europa, cinco vezes o Campeonatos Espanhol, duas Supercopas da Espanha, quatro Copas do Rei, Campeonato Holandês e Campeonato Uruguaio. Maior artilheiro da seleção uruguaia, com 68 gols, o centroavante disputou quatro Copas com a Celeste Olímpica: 2010, 2014, 2018 e 2022.

Suárez é a oitava contratação do Grêmio para 2023. Antes do astro uruguaio, o clube anunciou Reinaldo, Bruno Uvini, Pepê, Carballo, Cristaldo, Gustavinho e Everton Galdino.

