O investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Marcel Victor Catunda Rezende, 42, foi assassinado com vários tiros em um posto de combustíveis, na rua Alfredo Valois, conjunto Hiléia, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com as informações repassadas pela PC-AM, o crime aconteceu por volta das 2h40 e o investigador foi vítima de homicídio, após ser atingido por disparos de arma de fogo.

Ainda conforme as informações repassadas, consta no registro que policiais militares estavam realizando patrulhamento por aquela área da cidade, quando encontraram o corpo da vítima e, posteriormente, constataram que se tratava do investigador.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Marcel não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Segundo testemunhas, Marcel estava consumindo bebidas alcoólicas no local e se envolveu em um briga com alguns homens. Os suspeitos saíram do local e depois voltaram atirando contra a vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações em torno do caso estão em andamento, para apurar as circunstâncias do crime, identificar e prender os possíveis autores. Outras informações não poderão ser repassadas no momento.